El ahorro del líquido será distribuido por el acueducto de la presa Solís
Viernes 24 de octubre de 2025, p. 35
Acámbaro, Gto., Con la tecnificación del Distrito de Riego 011, donde serán invertidos más 6 mil millones de pesos, se ahorrarán 120 millones de metros cúbicos de agua que será usada para los municipios de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao, precisó la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) luego de las protestas que ha habido por la construcción del acueducto de la presa Solís.
“Es importante enfatizar que no se estará utilizando más líquido, sino que se hará un mejor uso y aprovechamiento sin afectar a ningún sector de la población”, puntualizó la dependencia.
Campesinos de Jerécuaro, Acámbaro, Tarandacuao, Tarimoro y Salvatierra han realizado varias manifestaciones en contra de la construcción del acueducto Solís contemplado en el Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la más reciente ocurrió el martes anterior.
Los inconformes aseguran que con la obra violan sus derechos porque no fueron consultados y se lleva a cabo sin estudios sociales, ambientales e hídricos.
El recurso de la presa está concesionado a los productores agrícolas del Distrito de Riego 011, donde se instalará tecnología e infraestructura, como el revestimiento de canales y sistemas de riego por goteo o aspersión, señaló la SAMA.
“Para la tecnificación del Distrito de Riego 011 se invertirán 6 mil 412.2 millones de pesos y se contempla recuperar hasta 120 millones de metros cúbicos de agua”, detalló.
Añadió que serán intervenidas 10 mil 200 hectáreas de 25 mil agricultores y 240 kilómetros de canales.
“Este volumen será distribuido a través de un acueducto con una longitud aproximada de 187 kilómetros, con una inversión de 15 mil millones de pesos, de los cuales la Federación aporta 50 por ciento y el estado la otra mitad”, indicó.
La Secretaría del Agua y Medio Ambiente reiteró que el volumen ahorrado será enviado por el acueducto a los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León.
Las cinco demarcaciones dependen 100 por ciento del agua subterránea, excepto León, que en sólo tres por ciento se abastece de líquido de la presa El Palote, recalcó.
“La construcción del acueducto y la tecnificación del campo están técnicamente bien sustentadas, respaldadas por la Comisión Nacional del Agua y respetan los derechos de todos los integrantes de la cuenca”, sostuvo la SAMA.
“Lo que se busca con estos proyectos que forman parte del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad es que la gente cuente con la mayor eficiencia, con agua en cantidad, calidad y oportunidad”, concluyó la dependencia estatal.