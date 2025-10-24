▲ Toma aérea de la presa Solís en el municipio de Acámbaro, contemplada en el Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto La Jornada

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 35

Acámbaro, Gto., Con la tecnificación del Distrito de Riego 011, donde serán invertidos más 6 mil millones de pesos, se ahorrarán 120 millones de metros cúbicos de agua que será usada para los municipios de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao, precisó la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) luego de las protestas que ha habido por la construcción del acueducto de la presa Solís.

“Es importante enfatizar que no se estará utilizando más líquido, sino que se hará un mejor uso y aprovechamiento sin afectar a ningún sector de la población”, puntualizó la dependencia.

Campesinos de Jerécuaro, Acámbaro, Tarandacuao, Tarimoro y Salvatierra han realizado varias manifestaciones en contra de la construcción del acueducto Solís contemplado en el Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la más reciente ocurrió el martes anterior.

Los inconformes aseguran que con la obra violan sus derechos porque no fueron consultados y se lleva a cabo sin estudios sociales, ambientales e hídricos.

El recurso de la presa está concesionado a los productores agrícolas del Distrito de Riego 011, donde se instalará tecnología e infraestructura, como el revestimiento de canales y sistemas de riego por goteo o aspersión, señaló la SAMA.

“Para la tecnificación del Distrito de Riego 011 se invertirán 6 mil 412.2 millones de pesos y se contempla recuperar hasta 120 millones de metros cúbicos de agua”, detalló.