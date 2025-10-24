Viernes 24 de octubre de 2025, p. 34
Petróleos Mexicanos (Pemex) ha recuperado más de un millón de litros del hidrocarburo derramado en el río Pantepec, en el estado de Veracruz, hecho que fue consecuencia de una fuga en el oleoducto 30 pulgadas Poza Rica-Madero.
La empresa pública señaló en un comunicado que recuperó en siete puntos el crudo que se perdió por los daños en el ducto que causaron las lluvias torrenciales reportadas en días recientes en esa entidad.
Pemex destacó que concluyó al 100 por ciento los trabajos de contención, los cuales “se extendieron a lo largo de 35 kilómetros del río Tuxpan”. Además instaló 467 cordones oleofílicos en ocho kilómetros que conectan con el río Pantepec hasta el primer puente del centro de Tuxpan.
No obstante, Pemex indicó que intensificará en las siguientes horas los trabajos de recuperación de hidrocarburos. Asimismo, informó que se recuperó la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz en la localidad El Xúchitl, punto crítico para el suministro de agua al municipio de Tuxpan.
Apuntó que la Administración del Sistema Portuario Nacional y el oleoducto Poza Rica-Madero ya están operando.
Concluyen trabajos de contención
Para minimizar las interrupciones en la actividad portuaria se reanudaron las operaciones de carga y descarga en la terminal. Pemex aseguró que ha contenido por completo el derrame y desde el miércoles el oleoducto de 30 pulgadas está en condiciones de operar con total seguridad industrial.
“Para evitar más afectaciones a la operación portuaria se reanudaron las labores de carga y descarga en la terminal, en tanto que Pemex informó que el derrame ha sido completamente contenido y, desde las 14 horas de ayer el oleoducto de 30 pulgadas está en condiciones de operar con plena seguridad industrial.”
Mencionó que en el operativo de limpieza participan 755 trabajadores de Pemex, la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y el gobierno del Veracruz con apoyo de dos buques recuperadores, siete lanchas fluviales para rastreo, contención y acceso a la zona crítica, cuatro equipos de respiración autónoma y dos equipos skimmer instalados para recuperación superficial de hidrocarburo.
Más temprano, Pemex señaló en otro comunicado que su director general, Víctor Rodríguez Padilla, acudió el miércoles a Veracruz para supervisar los trabajos de contención y recuperación del crudo en el arroyo Citlaltépetl, donde se une con el río Pantepec-Tuxpan. También recorrió la zona afectada por una fuga en el oleoducto Poza Rica-Madero.