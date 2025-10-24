▲ Personal de Petróleos Mexicanos colocó barreras en diferentes puntos del río Pantepec-Tuxpan, Veracruz, para contener la fuga de hidrocarburos. Foto cortesía Semar

Viernes 24 de octubre de 2025

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha recuperado más de un millón de litros del hidrocarburo derramado en el río Pantepec, en el estado de Veracruz, hecho que fue consecuencia de una fuga en el oleoducto 30 pulgadas Poza Rica-Madero.

La empresa pública señaló en un comunicado que recuperó en siete puntos el crudo que se perdió por los daños en el ducto que causaron las lluvias torrenciales reportadas en días recientes en esa entidad.

Pemex destacó que concluyó al 100 por ciento los trabajos de contención, los cuales “se extendieron a lo largo de 35 kilómetros del río Tuxpan”. Además instaló 467 cordones oleofílicos en ocho kilómetros que conectan con el río Pantepec hasta el primer puente del centro de Tuxpan.

No obstante, Pemex indicó que intensificará en las siguientes horas los trabajos de recuperación de hidrocarburos. Asimismo, informó que se recuperó la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz en la localidad El Xúchitl, punto crítico para el suministro de agua al municipio de Tuxpan.

Apuntó que la Administración del Sistema Portuario Nacional y el oleoducto Poza Rica-Madero ya están operando.

Concluyen trabajos de contención

Para minimizar las interrupciones en la actividad portuaria se reanudaron las operaciones de carga y descarga en la terminal. Pemex aseguró que ha contenido por completo el derrame y desde el miércoles el oleoducto de 30 pulgadas está en condiciones de operar con total seguridad industrial.