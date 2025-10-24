▲ Trabajadores de la CFE, con ayuda de habitantes de Comatitlán, Hidalgo, trasladaron un generador de electricidad a dicha comunidad de la Sierra Gorda afectada por las tormentas. Foto Ricardo Montoya

Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 34

Jacala de Ledezma, Hgo., Los caminos de la Sierra Gorda de Hidalgo siguen bloqueados por deslaves, dos semanas después de las tormentas que azotaron la región y destruyeron infraestructura, lo que en un principio impidió a técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevar generadores para restablecer el servicio a comunidades indígenas.

Pero en un esfuerzo conjunto, habitantes de la localidad de Comati-tlán cargaron dichos aparatos pesados junto con el personal de la empresa, y la llevaron a pie hasta una población perjudicada por la devastación, trepando sobre montícu-los de piedras y lodo, sorteando inminentes, nuevos derrumbes, en un relato que demuestra el triunfo de la unión sobre la adversidad.

Durante un recorrido de esta corresponsalía, vecinos de Comatitlán narraron que trabajadores de la CFE transportaban en la batea de una camioneta dos plantas de luz de alta capacidad, pero el deterioro del camino les impidió continuar el trayecto. El automotor sólo pudo avanzar hasta un paraje junto a un río que, entre el 10 y el 11 de octubre, se desbordó y destruyó una vivienda que se encontraba en la orilla.

Sin otra alternativa los empleados de la empresa, con ayuda de residentes, bajaron del vehículo uno de los generadores y lo cargaron entre cuatro personas por una empinada vereda. Cruzaron un puente peatonal y avanzaron casi arrastrando el aparato hasta Comatitlán.

Un técnico que solicitó mantenerse anónimo explicó que con la máquina se dota de energía eléctrica al menos a 10 familias mientras se reabren los caminos, lo que permitirá reinstalar los postes y el cableado derribados por aguaceros.

“Esta situación se repite en muchas comunidades de Jacala y otros municipios”, comentó el electricista. Aseguró que personal de la CFE trabaja sin descanso para restablecer el servicio en toda la región lo antes posible, lo que se ha dificultado por la obstrucción de caminos a consecuencia de deslaves.

En la misma camioneta llevaban otro generador a Rancho Nuevo, caserío donde vive Yareli Ortiz, niña de nueve años que debe caminar 16 kilómetros diarios para asistir a la escuela más cercana. Pero el camino hacia la villa quedó bloqueado por piedras y lodo, lo que impidió trasladar el equipo.