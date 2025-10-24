Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 33

Al cumplirse dos semanas de la emergencia por las fuertes lluvias, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, informó que “ya se tuvo la oportunidad de entrar a todas las localidades”, cuyos caminos resultaron afectados en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. “Hemos acercado a la población alimentación, agua y servicios de salud”, por vía aérea o terrestre, dijo.

Según el micrositio de la emergencia, aún hay 91 localidades “sin comunicación” y 121 caminos continúan cerrados. En tanto, la cifra de muertos llegó ayer a 79 y 19 desaparecidos.

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que contrataron a tres empresas especializadas en saneamiento de río, tras el derrame de hidrocarburos en el río Pantepec, en Veracruz. “Se están tomando todas las medidas”, lo que fue verificado, dijo, por el director de Petróleos Mexicanos.

No obstante que la fuga provino de un deslave posterior a las fuertes lluvias, dijo que se tiene que analizar las causas.

En la mañanera del pueblo, la coordinadora de Protección Civil detalló que en Hidalgo se lleva un avance de 120 caminos arreglados de 184; en Puebla, 29 de 32, y en Veracruz, 27 de 51.

Se restauró 99.75% de electricidad en 5 estados

Por videollamada explicó que ya se restauró 99.75 por ciento de energía eléctrica en los cinco estados. “Es cuestión de días el restablecimiento en Hidalgo, que tiene un avance de 99.14 por ciento y en Veracruz, 99.93”.