Viernes 24 de octubre de 2025, p. 33
Al cumplirse dos semanas de la emergencia por las fuertes lluvias, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, informó que “ya se tuvo la oportunidad de entrar a todas las localidades”, cuyos caminos resultaron afectados en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. “Hemos acercado a la población alimentación, agua y servicios de salud”, por vía aérea o terrestre, dijo.
Según el micrositio de la emergencia, aún hay 91 localidades “sin comunicación” y 121 caminos continúan cerrados. En tanto, la cifra de muertos llegó ayer a 79 y 19 desaparecidos.
A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que contrataron a tres empresas especializadas en saneamiento de río, tras el derrame de hidrocarburos en el río Pantepec, en Veracruz. “Se están tomando todas las medidas”, lo que fue verificado, dijo, por el director de Petróleos Mexicanos.
No obstante que la fuga provino de un deslave posterior a las fuertes lluvias, dijo que se tiene que analizar las causas.
En la mañanera del pueblo, la coordinadora de Protección Civil detalló que en Hidalgo se lleva un avance de 120 caminos arreglados de 184; en Puebla, 29 de 32, y en Veracruz, 27 de 51.
Se restauró 99.75% de electricidad en 5 estados
Por videollamada explicó que ya se restauró 99.75 por ciento de energía eléctrica en los cinco estados. “Es cuestión de días el restablecimiento en Hidalgo, que tiene un avance de 99.14 por ciento y en Veracruz, 99.93”.
Indicó que también se concluyó la limpieza en mil 161 escuelas de mil 380, y destacó que la Secretaría de Bienestar ha censado 89 mil 897 viviendas, de las cuales 53 mil 300 corresponden a Veracruz; 12 mil 643, Hidalgo; 11 mil 513, Puebla; 2 mil 465, Querétaro, y 9 mil 985, San Luis Potosí.
La funcionaria también resaltó que antier empezó la entrega de apoyos de Bienestar y se han otorgado más de 314 mil 944 despensas en las cinco entidades.
De igual manera, comentó que la Secretaría de Salud ha aplicado 252 mil 111 vacunas e indicó que aproximadamente 53 mil 250 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno continúan atendiendo la emergencia.
A pregunta expresa, tras condenar que comerciantes se estén aprovechando de la emergencia para aumentar precios, la presidenta Sheinbaum informó que la Procuraduría Federal del Consumidor envió inspectores a Poza Rica y a todos los lugares donde hay especulación.
“Es increíble que en medio de una situación así haya quien se quiera aprovechar”, cuestionó.
La mandataria anticipó que el martes habrá una reunión con un grupo de científicos para trabajar el sistema nacional de alertamientos para emergencias climáticas, a través de notificaciones directas a celulares.
Luego de la conferencia, la Presidenta se dirigió a Poza Rica y Álamo, Veracruz, así como La Ceiba, Puebla, para supervisar las acciones de apoyo a los damnificados.