En Poza Rica anuncia obras para evitar más inundaciones // Recorre La Ceiba, epicentro de desastre por deslaves en Xicotepec de Juárez
Viernes 24 de octubre de 2025, p. 33
La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo visitó ayer por tercera ocasión Poza Rica y Álamo, Veracruz, así como la sierra de Puebla, para supervisar labores de limpieza y el avance de los apoyos para damnificados por las lluvias de hace dos semanas.
En Poza Rica, anunció que se realizarán diversas obras en la región norte de la entidad para evitar que vuelvan a suscitarse inundaciones como las recientes, que dejaron decenas de muertos y millones de pesos en pérdidas materiales.
“Lo que queremos es que Poza Rica quede mejor de lo que estaba antes de esta inundación, (…) Tenemos que desazolvar el río, porque ha perdido su capacidad de almacenamiento; entre la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Marina van a empezar, poco a poco, y además el muro (de contención) y todo lo que se tenga que hacer para evitar otra situación como ésta”, expresó.
Sheinbaum encabezó la entrega de apoyos del Bienestar e informó que la Comisión de Vivienda del gobierno federal analizará las casas con mayor daño y se apoyará a los pobladores para las reparaciones, además de que en caso de que la pérdida sea mayor se analizará que sean reubicadas las familias.
Indicó que las maquinarias y los equipos de limpieza enviados por la Federación permanecerán en el norte de la entidad veracruzana mientras sea necesario.
“Nunca los vamos a dejar solos, solas; han estado laborando aquí en Poza Rica muchísimos trabajadores (…) vamos a seguir limpiando, no se van a ir las máquinas, no se va a ir el equipo, continuarán limpiando, ayudándoles en las calles y en las casas”, insistió.
Explicó “se está entregando un primer apoyo de 20 mil pesos para todas las familias afectadas, los servidores de la nación hicieron censo en todas sus casas y a partir de éste, con el papel que les dejaron reciben ustedes este primer apoyo, (…) va con dos vales para dos despensas y otro para los enseres.
“Va a venir un segundo apoyo, (quienes tengan) mayor pérdida van a recibir 70 mil pesos y los de menor, 25 mil, de acuerdo con la pérdida en su hogar, eso vendrá en las siguientes semanas, (…) en algunos casos hay que reubicar, a lo mejor, las viviendas”, recalcó.
La mandataria atendió a una mujer de la tercera edad que reprochó que, pese a que la gobernadora Rocío Nahle le había prometido su respaldo, a la fecha no ha cumplido.
En un video que circula en redes sociales se escucha como la adulta mayor, con discapacidad física, asegura: “Ella dijo que me ayudaría, no me apoyó en nada, (…) cuando vino aquí, se acuerda (…) yo me tomé una foto con usted”, dijo.
Sheinbaum Pardo pidió a la mujer su nombre, dirección y teléfono y le ofreció que servidores de la nación irán a su casa para atenderla y escuchar sus peticiones.
La Presidenta y la gobernadora acudieron también al municipio de Álamo, Veracruz, a una hora de Poza Rica: “aquí visitamos el centro de entrega de apoyos. Escuchamos y atendemos las necesidades de todas familias afectadas por lluvias. No están solas”, recalcó.
También, Sheinbaum Pardo acudió la tarde de ayer a la Sierra Norte de Puebla. “Regresamos a La Ceiba, Puebla, para supervisar la entrega de apoyos. Reafirmamos el compromiso de ayudar a todas y todos” publicó en su cuenta de X.
En su arribo a la comunidad de La Ceiba, en el municipio de Xicotepec de Juárez, el epicentro del desastre por deslaves e inundaciones en Puebla, la mandataria dio un mensaje de aliento a los damnificados, a quienes afirmó “no los dejaremos solos”.
Acompañado del gobernador Alejandro Armenta Mier y su comitiva, la jefa del Ejecutivo federal arribó al bachillerato David Alfaro Siqueiros, una de las escuelas que resultaron muy dañadas, debido a los desbordamientos de agua y el ingreso de lodo en las aulas.
Tercera etapa de atención a la contingencia
El recorrido, que se enmarca en la tercera etapa de atención a la contingencia –centrada en la limpieza, retiro de escombros y apoyo económico–, fue calificado por Armenta Mier como un respaldo fundamental para priorizar las labores de auxilio en la entidad.
En las últimas dos semanas, la Presidenta visitó municipios claves como Huauchinango y Pantepec, incluyendo zonas como La Ceiba, en Xicotepec de Juárez. En sus encuentros con la población, donde no tuvieron acceso los medios de comunicación, Sheinbaum dejó en claro que los apoyos se distribuirán de forma directa y sin intermediarios.
Esta ocasión, su mensaje se centró en la confianza y la promesa de no solo recuperar, sino mejorar la condición de las comunidades.
“No los vamos a dejar solos y no sólo vamos a regresar a nuestra condición original, sino mejor”, ha sido el compromiso central de Sheinbaum Pardo.