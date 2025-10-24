▲ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo revisó ayer la entrega de ayudas a damnificados por las lluvias en Poza Rica, Veracruz. Foto Presidencia

Iván Sánchez y Yadira Llaven

Corresponsal y La Jornada De Oriente

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025

La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo visitó ayer por tercera ocasión Poza Rica y Álamo, Veracruz, así como la sierra de Puebla, para supervisar labores de limpieza y el avance de los apoyos para damnificados por las lluvias de hace dos semanas.

En Poza Rica, anunció que se realizarán diversas obras en la región norte de la entidad para evitar que vuelvan a suscitarse inundaciones como las recientes, que dejaron decenas de muertos y millones de pesos en pérdidas materiales.

“Lo que queremos es que Poza Rica quede mejor de lo que estaba antes de esta inundación, (…) Tenemos que desazolvar el río, porque ha perdido su capacidad de almacenamiento; entre la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Marina van a empezar, poco a poco, y además el muro (de contención) y todo lo que se tenga que hacer para evitar otra situación como ésta”, expresó.

Sheinbaum encabezó la entrega de apoyos del Bienestar e informó que la Comisión de Vivienda del gobierno federal analizará las casas con mayor daño y se apoyará a los pobladores para las reparaciones, además de que en caso de que la pérdida sea mayor se analizará que sean reubicadas las familias.

Indicó que las maquinarias y los equipos de limpieza enviados por la Federación permanecerán en el norte de la entidad veracruzana mientras sea necesario.

“Nunca los vamos a dejar solos, solas; han estado laborando aquí en Poza Rica muchísimos trabajadores (…) vamos a seguir limpiando, no se van a ir las máquinas, no se va a ir el equipo, continuarán limpiando, ayudándoles en las calles y en las casas”, insistió.

Explicó “se está entregando un primer apoyo de 20 mil pesos para todas las familias afectadas, los servidores de la nación hicieron censo en todas sus casas y a partir de éste, con el papel que les dejaron reciben ustedes este primer apoyo, (…) va con dos vales para dos despensas y otro para los enseres.

“Va a venir un segundo apoyo, (quienes tengan) mayor pérdida van a recibir 70 mil pesos y los de menor, 25 mil, de acuerdo con la pérdida en su hogar, eso vendrá en las siguientes semanas, (…) en algunos casos hay que reubicar, a lo mejor, las viviendas”, recalcó.

La mandataria atendió a una mujer de la tercera edad que reprochó que, pese a que la gobernadora Rocío Nahle le había prometido su respaldo, a la fecha no ha cumplido.

En un video que circula en redes sociales se escucha como la adulta mayor, con discapacidad física, asegura: “Ella dijo que me ayudaría, no me apoyó en nada, (…) cuando vino aquí, se acuerda (…) yo me tomé una foto con usted”, dijo.