Ap

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 8

Nueva York., Cuando Tamara Deverell, la diseñadora de producción, cruzó por primera vez el casi terminado set del laboratorio de Victor Frankenstein, no pudo evitarlo.

Un enorme laboratorio encaramado en lo alto de una antigua torre de piedra escocesa, con una gran ventana redonda que dejaba entrar la luz en un sitio lleno de aparatos ornamentados y un cuerpo malformado extendido sobre la mesa de operaciones. Afirma: “entré al set del laboratorio cuando estábamos terminándolo y pensé: ‘¡Está vivo!’”.

Al hacer Frankenstein, es difícil resistirse a las metáforas. El cine, en sí mismo, es un arte Frankenstein. Cada elemento de la producción –los trajes, el diseño del set, la iluminación, la música– se unen como apéndices cosidos en un solo cuerpo.

La nueva adaptación de Del Toro es un festín de artes cinematográficas, ensamblado con el conocimiento artesanal de la vieja escuela de Hollywood. El cineasta convocó a muchos de sus colaboradores más habituales para convertir su visión de Frankenstein en una realidad viva y palpitante.

Del Toro expresó: “quería una película hecha a mano de una escala épica. Los sets son enormes. El vestuario, el diseño y la utilería están hechos a mano por humanos”. La diseñadora Kate Hawley podía hacer el vestido más ricamente coloreado, pero si no se veía bien con las luces elegidas por el director de fotografía, Dan Lausten, no funcionaría. Mike Hill, diseñador de criaturas, no podía hacer al monstruo sin moldearlo alrededor del actor Jacob Elordi.

En Frankenstein, Del Toro buscó honrar tanto el espíritu frenético de la creación, expresado al máximo por Victor (Oscar Isaac), como exaltar al monstruo (Elordi), un personaje con el cual ha sentido una profunda afinidad desde la infancia.