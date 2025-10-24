▲ Escena de la obra Drácula que se presenta los viernes en Un Teatro. n Foto cortesía de la producción Foto cortesía de la producción

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 8

Una “inmersión profunda en las tinieblas del ser humano” es lo que representa Drácula, cuya adaptación dancístico teatral “en su forma más pura y visceral” navega entre los límites del horror, el sufrimiento, el erotismo y la fascinación.

La adaptación del clásico de Bram Stoker, dirigida por Jessica Sandoval, en temporada en Un Teatro, con funciones cada viernes, “trasciende el terror clásico y explora lo más profundo del alma humana, la razón, lo sobrenatural y los deseos ocultos”.

Sobre la propuesta de terror estrenada en 2021, Sandoval explicó: “los artistas escénicos no interpretan, sino que habitan el personaje, haciendo que cada gesto, cada mirada, narre la eterna batalla entre lo monstruoso y lo humano, el horror y el placer, lo repulsivo y lo erótico”.

En el conde Drácula, la directora redescubrió el mito desde Vlad Țepeș, el Empalador, hasta el vampiro de Stoker, espejo oscuro de una época que temía tanto al deseo como a la muerte; entre toda la información que encontré había unas líneas que decían que algunas personas tomaban esta novela como la primera feminista, porque la mordida de Drácula significaba el sí de las mujeres al despertar de su sexualidad y como símbolo de aceptación del placer”.

Se decía entonces que “las mujeres deseaban al vampiro en su alcoba, dispuestas a morir extasiadas. En ese gesto de morder, de tomar y ser tomado –entre la repulsión y el erotismo– se encuentra el pulso vital que aún nos habita: el deseo de sentir más allá del miedo, de las normas. Entonces, Drácula no es sólo una criatura nocturna e inmortal, es el eco de lo que reprimimos, la metáfora del deseo que se rehúsa a ser silenciado”.

El espectáculo, muy visual, recurre a la tecnología multimedia, “es inmersivo, pero se enfoca en el cuerpo, pero con textos que me permiten no tener una narrativa lineal, relatada con movimientos corporales, que llevan del horror a la fascinación, en esa barrera tan frágil que transita por los recovecos más oscuros de la sique”.

Además, los artistas deambulan entre los asistentes. “De pronto alguien puede sentir la mirada de uno de los personajes a menos de 30 centímetros”.

Diego Martínez y Adrián Román (alternando funciones) dan vida al conde Drácula con una intensidad que sacude las fibras más íntimas del espectador, mientras Clarissa Nuñez, en el rol de Mina Harker, encarna la lucha entre la virtud y la tentación con una delicadeza conmovedora. Rosa Villanueva, como Lucy Westenra, deslumbra con su vulnerabilidad transformada en ferocidad y Genny Galeano aporta un Van Helsing sabio y atormentado, una figura femenina que teje una red de erotismo y horror. Además, Antonio Soria como Harker y Alberto González completan el elenco, con producción general de Daniela Sandoval en Un Teatro.