Viernes 24 de octubre de 2025, p. 7

Para la cineasta María José Cuevas, hacer la docuserie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, “fue redescubrir a El Divo de Juárez mediante todo el material inédito que dejó y al que tuvo acceso, parece que el cantante lo dejó para que se diera a conocer y yo tuve esa suerte. Aunque con figuras como él nunca será suficiente lo que muestres”. Este trabajo visual, en cuatro capítulos, es un recorrido íntimo por la vida dentro y fuera del escenario de uno de los artistas mexicanos más importantes y llega a Netflix el 30 de octubre.

La cineasta consideró un gran descubrimiento adentrarse en este trabajo: “el material en sí nos voló la cabeza, al ir metiendo los casetes y descubrir la intimidad de Alberto Aguilera Valadez en todos los videos cotidianos que dejó o verlo en un concierto, ese fue el proceso de descubrimiento. Conocer a Alberto para descubrir a Juan Gabriel a partir de lo que estuvo almacenando durante más de 40 años”.

Entre canciones, recuerdos y momentos capturados por el propio Juan Gabriel, nunca antes compartidos, este documental de cuatro episodios muestra un recorrido por la vida del hombre detrás del ícono musical mexicano, desde los inicios de su carrera, hasta su muerte. A través de material inédito y de archivo, Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero ofrece un acceso sin precedentes a su vida pública y privada, su sensibilidad y su inagotable pasión por vivir para crear. Producido por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez (quienes vuelven a colaborar con Cuevas después de La dama del silencio: El caso Mataviejitas), el documental es un homenaje que duele bonito y que revela el universo íntimo de Alberto Aguilera Valadez.

Woldenberg opinó: “hacer la serie fue un sueño. Como cualquier documentalista, tener el privilegio de contar la historia de un ídolo nacional fue algo que perseguimos durante muchos años. Hasta que le expusimos a la familia lo que queríamos contar, preservar su legado y por otro que las nuevas generaciones conozcan su obra. Queríamos descubrir a la persona con sus claroscuros, con un nivel de intimidad que difícilmente se puede conocer de un artista, porque él documentó su vida entera. El proceso fue generar confianza con la familia para que nos abriera todo el material: 2 mil cintas, con más de mil horas de pietaje y medio millón de archivos de audio. Recibir esos materiales con ese nivel de intimidad fue un sueño hecho realidad y en manos de María José Cuevas, que es una de las mejores documentalistas del país, pues el resultado es increíble”.

Por su parte, Ivonne Gutiérrez, comentó: “fue muy interesante porque justo en el proceso de la realización no nos dimos cuenta de que todos tienen su anécdota con Juan Gabriel. Algunos son muy íntimos y otros tienen que ver con su música. Para nosotros fue un gran reto hacer esta serie con un personaje que todos atesoramos y queremos mucho. Con este programa lo vamos a conocer aún más, Veremos quién era el ser humano Juan Gabriel, a ese ícono de la música que es tan cercano a todos nosotros y la serie lo hará aún más entrañable para todo el público”.