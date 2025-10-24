Economía
Republicanos alertan sobre posible caos en aeropuertos de EU por el cierre
Republicanos alertan sobre posible caos en aeropuertos de EU por el cierre
 
Periódico La Jornada
Viernes 24 de octubre de 2025, p. 27

Washington. En el día 23 del cierre del gobierno en Estados Unidos –el segundo más largo en la historia de ese país–, legisladores republicanos alertaron sobre el posible caos que se cierne sobre los aeropuertos a causa de la prolongada suspensión, que amenaza con extenderse hasta noviembre.

Los republicanos del presidente Donald Trump y la oposición demócrata siguen sin llegar a un acuerdo para ponerle fin.

El Senado rechazó el jueves dos proyectos –uno demócrata y otro republicano– para pagar a los trabajadores federales, y ambos partidos se culparon mutuamente mientras muchos empleados están a punto de perder su primer cheque de pago al final de esta semana.

Más de 60 mil controladores de tráfico aéreo y responsables de la Administración de Seguridad en el Transporte están trabajando sin sueldo. El gobierno advirtió que el aumento del ausentismo podría significar caos a la hora de registrarse en el aeropuerto.

