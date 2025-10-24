Afp, Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 27

Washington. En el día 23 del cierre del gobierno en Estados Unidos –el segundo más largo en la historia de ese país–, legisladores republicanos alertaron sobre el posible caos que se cierne sobre los aeropuertos a causa de la prolongada suspensión, que amenaza con extenderse hasta noviembre.

Los republicanos del presidente Donald Trump y la oposición demócrata siguen sin llegar a un acuerdo para ponerle fin.

El Senado rechazó el jueves dos proyectos –uno demócrata y otro republicano– para pagar a los trabajadores federales, y ambos partidos se culparon mutuamente mientras muchos empleados están a punto de perder su primer cheque de pago al final de esta semana.