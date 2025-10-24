Viernes 24 de octubre de 2025, p. 27
Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, indultó a Changpeng Zhao, fundador de Binance, quien creó el mayor intercambio de criptomonedas del mundo y cumplió tiempo en prisión, tras no poder detener a los criminales que usaban la plataforma para mover dinero relacionado con abuso sexual infantil, tráfico de drogas y terrorismo.
El indulto culmina un esfuerzo de varios meses de Zhao, multimillonario conocido comúnmente como CZ en el mundo de las criptomonedas y uno de los nombres más importantes de la industria. Él y Binance han sido partidarios claves de algunas empresas de criptomonedas de la familia Trump.
“Profundamente agradecido por el indulto de hoy, y al presidente Trump por defender el compromiso de Estados Unidos con la equidad, la innovación y la justicia”, escribió Zhao en redes sociales el jueves.
El indulto de Zhao es el más reciente de un presidente que ha ejercido su poder ejecutivo para otorgar clemencia a aliados políticos, figuras públicas prominentes y otros condenados por delitos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en un comunicado el jueves que el gobierno de Joe Biden procesó a Zhao por un “deseo de castigar a la industria de las criptomonedas” y que no había “acusaciones de fraude o víctimas identificables”.
La industria de las criptomonedas se ha quejado durante mucho tiempo de estar sujeta a una regulación injusta en la administración de Biden. El indulto de Trump a Zhao encaja en su patrón de dar mano libre a industria que le dio mucho dinero para ayudarlo a ganar las elecciones en 2024. Su administración ha abandonado varias medidas restrictivas contra empresas de criptomonedas que comenzaron durante el mandato de Biden y disolvió el equipo del Departamento de Justicia que investigaba al sector.
Zhao fue excarcelado el año pasado después de recibir una sentencia de cuatro meses por violar la Ley de Secreto Bancario. Fue la primera persona en ser sentenciada prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. Los fiscales dijeron que nadie había violado las regulaciones en la medida en que hizo Zhao. “Mejor pedir perdón que permiso”, dijo Zhao a sus empleados, señalaron los fiscales.
Binance permitió más de 1.5 millones de operaciones con moneda virtual, por un total de casi 900 millones de dólares, que violaron sanciones estadunidenses incluso contra las Brigadas Al-Qassam de Hamas, Al Qaeda e Irán, según fiscales.