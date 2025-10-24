Ap

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 27

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, indultó a Changpeng Zhao, fundador de Binance, quien creó el mayor intercambio de criptomonedas del mundo y cumplió tiempo en prisión, tras no poder detener a los criminales que usaban la plataforma para mover dinero relacionado con abuso sexual infantil, tráfico de drogas y terrorismo.

El indulto culmina un esfuerzo de varios meses de Zhao, multimillonario conocido comúnmente como CZ en el mundo de las criptomonedas y uno de los nombres más importantes de la industria. Él y Binance han sido partidarios claves de algunas empresas de criptomonedas de la familia Trump.

“Profundamente agradecido por el indulto de hoy, y al presidente Trump por defender el compromiso de Estados Unidos con la equidad, la innovación y la justicia”, escribió Zhao en redes sociales el jueves.

El indulto de Zhao es el más reciente de un presidente que ha ejercido su poder ejecutivo para otorgar clemencia a aliados políticos, figuras públicas prominentes y otros condenados por delitos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en un comunicado el jueves que el gobierno de Joe Biden procesó a Zhao por un “deseo de castigar a la industria de las criptomonedas” y que no había “acusaciones de fraude o víctimas identificables”.