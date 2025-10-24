Alejandro Alegría

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 26

El complejo manufacturero Cooperation Manufacturing Plant (COMPAS), ubicado en Aguascalientes, anunció su cierre de operaciones a partir del 31 de mayo de 2026, lo cual ocurre antes de la renegociación del T-MEC y en el difícil entorno generado por los aranceles impuestos por Estados Unidos.

A través de una comunicación enviada a sus proveedores, la planta encargada de la fabricación de los modelos de Infiniti y Mercedes-Benz, señaló que la decisión deriva de “los cambios en la dinámica del mercado automotor y en las preferencias de los consumidores”.

COMPAS indicó que los accionistas, entre ellos Nissan, determinaron concluir las operaciones de la planta el 31 de mayo de 2026. Se trata de una de las plantas automotrices más importantes del Bajío, pues da empleo a 800 trabajadores.

Detalló que la producción de los modelos de Infiniti será concluida durante noviembre del presente año, mientras que la producción del modelo de Mercedes-Benz concluirá en mayo de 2026.

“COMPAS reafirma su plena solidez financiera y capacidad de pago, lo que nos permite garantizar la operación ordinaria previamente pactada”, subrayó.