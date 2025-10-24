Jessika Becerra

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 24

Entre 2021 y 2024, unos 6 mil trabajadores quedaron en el umbral para alcanzar la pensión garantizada que ofrecen las administradoras de fondos de ahorro para el retiro (Afore), informó Julio César Cervantes Parra, presidente del organismo que regula a estas empresas.

Entrevistado, el titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), explicó que esas personas no alcanzaron la pensión garantizada porque solicitaron retirarse sin haber reunido las 850 semanas de cotización a la seguridad social, que fija la ley.

Detalló que son trabajadores que ya habían acumulado 750 semanas de cotización y que hubieran podido sumar otras 100 a través de aportaciones voluntarias.

Además, esa pensión garantizada podrían haberla complementado con la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, que otorga el gobierno federal a las personas mayores de 65 años.

“Entre 2021 y 2024, se han pensionado más de 106 mil personas con la nueva Ley (de cuentas individuales, del año 1997), y hubieran sido otras 6 mil más, si hubieran aportado semanas adicionales”, comentó.

Los trabajadores que no alcanzan las semanas cotizadas reciben los recursos que acumularon en su Afore durante su trayectoria laboral, pero no obtienen una renta con esos recursos acumulados durante el resto de su vida.

Plusvalías de 900 mil millones de pesos

Cervantes Parra destacó que de enero a septiembre, las plusvalías de las Afore sumaron 900 mil millones de pesos como resultado de un ciclo de tasas de interés altas y modificaciones en el régimen de inversión de las Afores, que les permiten elegir mejores alternativas.