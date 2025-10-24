Alonso Urrutia, Alma E. Muñoz y Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 23

El empresario Ricardo Salinas Pliego, cuyas compañías enfrentan procesos por deudas pendientes ante el fisco en México y acreedores privados en Estados Unidos, “tiene que pagar”, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, al referirse a la decisión de un tribunal mexicano de revocar una resolución que permitía al propietario de Tv Azteca mantener en suspenso el pago de un préstamo que le reclaman en aquel país.

“Aún falta otro proceso” en los tribunales mexicanos contra acreedores privados de Estados Unidos, dijo en la conferencia de prensa diaria.

Este jueves se conoció que un tribunal federal revocó la resolución de un juzgado de la Ciudad de México que autorizaba al empresario Ricardo Salinas Pliego a suspender el pago de su deuda con firmas estadunidenses, a partir de un recurso de éste promovió durante la pandemia.

“En aquella época le otorgan la razón, pero ahora que se revisa nuevamente este proceso se revoca y se obliga a pagar, pero todavía tiene otros procedimientos también en tribunales de la Ciudad de México”, señaló la Presidenta.

Explicó que los acreedores de Tv Azteca tienen un recurso internacional en su contra, que involucra al Estado mexicano (en tanto que se detuvo el pago por instancias del Poder Judicial), pero puntualizó que si en los otros recursos se dan resoluciones similares a la que se acaba de presentar contra Salinas Pliego, este litigio internacional ya no tendría razón de ser porque ya estaría obligado a pagar y ya no se involucra al Estado mexicano.

Recordó que los empresarios estadunidenses solicitaron una reunión con ella, pero pidió a la procuradora fiscal y al secretario de Hacienda que sean ellos quienes los atiendan.

Acreedores, a la espera

Un día después de que en Estados Unidos se pidió sancionar a Tv Azteca y a su grupo controlador por desacato y en la Ciudad de México un tribunal federal levantó las medidas cautelares que permitían a la empresa evadir el pago de sus obligaciones por un adeudo que alcanza los 580 millones de dólares, Grupo Salinas aseguró que busca diálogo con sus acreedores.

“Reiteramos nuestra total disposición al diálogo para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes y acorde con la realidad de nuestra industria en México y el mundo. Hacemos nuevamente un llamado a este grupo de acreedores a retomar el diálogo y evitar prolongar innecesariamente este proceso”, pidió el consorcio en un comunicado este jueves.