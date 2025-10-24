▲ La presidenta Claudia Sheinbaum; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, en la conferencia del pueblo. Foto Secretaría de Cultura federal

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 4

Mediante convenios alcanzados con gobiernos nacionales y locales, el Fondo de Cultura Económica (FCE) lanzará en diciembre un ambicioso programa de promoción de la lectura entre los jóvenes de América Latina, anunció su director general, Paco Ignacio Taibo II.

La editorial mexicana regalará una colección de 25 libros de escritores latinoamericanos de la segunda parte del siglo XX con un tiraje de 2.5 millones de ejemplares para que las generaciones actuales se acerquen a esta etapa de la literatura.

En este lanzamiento se promoverán autores muy conocidos, como Gabriel García Márquez, Sergio Ramírez, Miguel Ángel Asturias, Mario Benedetti o Eduardo Galeano, pero también otros que no son tan difundidos entre la juventud, como José María Arguedas, Luis Britto y Luis Andrés Caicedo. Entre las escritoras, a Guadalupe Dueñas, Piedad Bonnett y Amparo Dávila.

Explicó que consolidar este proyecto implicó un arduo trabajo de negociación con los familiares y las editoriales para lograr que cedieran los derechos de autor. Se les dará un pago simbólico, porque es un proyecto que no obtendrá ganancias, sino que se promoverán estas publicaciones para alentar a la jóvenes de entre 15 y 30 años a leerlos.

Un divertido viacrucis

“Fue algo así como un divertidísimo viacrucis, porque: la viuda de no sé quién: ‘si no hay dinero, yo no le entro’, bueno; ‘la agencia literaria que tiene los derechos de tal’, bueno; ‘la editorial que controla tal’. Y hubo que sortear todo este marasmo a través de una serie de alianzas particulares.”