▲ La compañía Wayne McGregor presentó el espectáculo en el Festival Internacional Cervantino los días 20 y 21 de octubre. Foto Ravi Deepres

Hernán Muleiro

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 3

Guanajuato, Gto., La compañía Wayne McGregor presentó Deepstaria en el Auditorio del Estado, dentro de las actividades del 53 Festival Internacional Cervantino.

Con una escenografía despojada, una puesta apoyada en un estilo de iluminación cambiante y gran presencia de música vanguardista, se exhibió Deepstaria, obra de danza contemporánea a cargo de la compañía de Wayne McGregor, premiado coreógrafo y director británico.

Los cuerpos rechinan y se reflejan en el suelo: en la danza del mundo submarino de McGregor se aplica la tercera ley de Newton: “por cada acción hay una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto”.

El título de la danza contemporánea refiere a una medusa depredadora, descubierta por el célebre biólogo e investigador Jacques Cousteau, en San Diego, California, en 1967, a una profundidad estimada de entre 600 y 700 metros. A su vez, el nombre de la medusa misteriosa proviene del robot submarino que colaboró con su aparición, Deepstar 4000. Esa conjunción entre tecnología y el descubrimiento de la naturaleza en las profundidades del océano resumen el espíritu de Deepstaria.

La obra se divide en partes individuales, dúos y performances a cargo de los nueve bailarines. Tres pares de manos forman una medusa llamativa, con un fondo más negro que el vacío, generado con el material Vantablack.