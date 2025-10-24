Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025

Misty Copeland, conocida por romper barreras raciales y de clase al ser la primera bailarina principal afroestadunidense del American Ballet Theatre (ABT), se despidió el miércoles de esa agrupación en el Lincoln Center de Manhattan, en una gala repleta de estrellas.

Copeland ha sido una figura icónica en el mundo de la danza. Su trayectoria se define por su extraordinario talento, perseverancia y la forma en que desafió los cánones de belleza establecidos.

La ceremonia fue un homenaje a la carrera de Copeland, quien ha interpretado papeles protagónicos en ballets clásicos como El lago de los cisnes, Don Quijote y Romeo y Julieta. Su técnica impecable, su fuerza y su profundidad emocional han cautivado a audiencias de todo el mundo.

La noche del miércoles, Copeland dio una última vuelta con sus zapatillas de punta, bañada en purpurina dorada y ramos de flores al retirarse del American Ballet Theatre tras una carrera en la que se convirtió en embajadora de la diversidad en una forma de arte predominantemente blanca.

La presentadora Oprah Winfrey y la actriz Debbie Allen pronunciaron discursos en la ceremonia de despedida. “Misty no sólo bailaba ballet”, indicó Winfrey sobre la bailarina que ha alcanzado una fama única.

“Ella cambió todo. Redefinió quién pertenece, quién puede ser visto y quién puede liderar”, agregó la también actriz.

La gala fue al mismo tiempo un regreso y una despedida para Copeland, de 43 años, porque después de cinco años volvió a bailar con la compañía, pues había estado criando a su hijo, Jackson. El niño, de 3 años, subió al escenario para abrazar a su madre durante la despedida.