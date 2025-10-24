▲ La muerte de Ofelia (2025) y El sueño de Titania (2025), de Antonio y Alejandro Decinti. Foto Daniel López Aguilar

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 2

Guanajuato, Gto., Entre pinceles, sombras y luces, los personajes de William Shakespeare regresan al lienzo con la intensidad de sus pasiones intactas.

En el Museo Iconográfico del Quijote (MIQ), la exposición El Bloque: Shakespeare reúne a ocho artistas del colectivo El Bloque Euroamericano, quienes reimaginan al dramaturgo inglés desde una mirada plural y contemporánea.

Cada creador eligió una obra y desde su imaginario dio forma a un universo pictórico donde la tragedia, el deseo, la traición y la duda se manifiestan con intensidad.

La muestra, concebida a propósito de la presencia del Reino Unido como país invitado del Festival Internacional Cervantino (FIC), ofrece una constelación de visiones que cruzan historia, mito y sicología. Las piezas transitan entre la alegoría y el retrato, entre el tiempo de los versos y la energía contemporánea de la imagen.

Diálogo con el poeta

Antonio y Alejandro Decinti, Óscar Villalón, Rafael Ramírez Máro, Heder Contreras, Jonathan Solano, Juan Carlos Manjarrez y José Luis Ponce dialogan con el poeta de Avon con 16 creaciones, la mayoría óleos y alquídicos, además de esculturas en acero e hierro, que recrean la riqueza del Siglo de Oro con gestos, colores y formas contemporáneas.

En el prólogo, los artistas escriben: “A lo largo de nuestro camino artístico, nuestras obras reflexionan junto a Shakespeare sobre el poder y la belleza, que no deben verse como complementarios, y revelan la misma realidad fundamental.

“A partir de esta premisa, este proyecto pictórico plantea la belleza como camino hacia la verdad y el bien, y el poder como fuerza capaz de revelarlos o distorsionarlos.”

El Bloque Euroamericano, formado hace más de un lustro y con sedes en Madrid y México, nació de la colaboración entre Alejandro Decinti, Óscar Villalón y Heder Contreras. Desde entonces, ha trabajado con el MIQ en otras iniciativas.

“El colectivo busca mostrar el trabajo de cada artista desde la libertad”, explicó Contreras, originario de Tultepec, estado de México, en entrevista con La Jornada.