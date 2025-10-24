▲ Aunque los trabajos de reparación de la tubería en la calle Nevado avanzan, vecinos apremiaron a las autoridades a cambiar el tubo completo para evitar las constantes fugas y los cortes de suministro de agua potable. Foto Jorge Ángel Pablo García

Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 39

Los trabajos de reparación de la red de distribución de agua potable en la calle Nevado, colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, continuaban ayer, luego de que un tubo de 12 pulgadas reventara al no soportar la presión del líquido, debido a su antigüedad.

Los trabajos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y del personal de Operación Hidráulica y Saneamiento de la alcaldía se realizaron en un tramo de alrededor de 100 metros.

Sin embargo, los vecinos manifestaron que se debe cambiar toda la red, que va de la calle Ajusco hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas, para evitar que vuelva a ocurrir otro incidente, “porque son tuberías muy viejas”.

Expusieron que en esta semana el derrame de agua potable se registró en dos puntos de la misma tubería. El lunes fue a la altura de la calle Ajusco, y ayer en Monrovia hacia el Eje Central.