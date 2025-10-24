Viernes 24 de octubre de 2025, p. 39
Los trabajos de reparación de la red de distribución de agua potable en la calle Nevado, colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, continuaban ayer, luego de que un tubo de 12 pulgadas reventara al no soportar la presión del líquido, debido a su antigüedad.
Los trabajos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y del personal de Operación Hidráulica y Saneamiento de la alcaldía se realizaron en un tramo de alrededor de 100 metros.
Sin embargo, los vecinos manifestaron que se debe cambiar toda la red, que va de la calle Ajusco hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas, para evitar que vuelva a ocurrir otro incidente, “porque son tuberías muy viejas”.
Expusieron que en esta semana el derrame de agua potable se registró en dos puntos de la misma tubería. El lunes fue a la altura de la calle Ajusco, y ayer en Monrovia hacia el Eje Central.
Recordaron que no es la primera vez porque lo mismo ocurrió hace un par de años, por lo cual pidieron que se tome como un llamado de alerta para hacer la sustitución de las tuberías, porque los principales afectados con el cierre de válvulas son los negocios de la colonia.
No obstante, los vecinos temen que empiece a disminuir el suministro porque sería la segunda intervención en la red de distribución en tan sólo una semana.
Otra queja generada por la reparación es el de la movilidad, principalmente en las calles Monrovia y Nevado, donde se están haciendo los trabajos, porque estas vías conectan con la calle Ajusco, que es una de las vías que utilizan los automovilistas para salir a Tlalpan desde el Eje Central Lázaro Cárdenas y el Eje 8 Sur Popocatépetl.