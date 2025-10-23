Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, se reunió ayer con legisladores de distintos partidos políticos para preparar la 32 Reunión Interparlamentaria entre México y la Unión Europea, que se realizará a partir del 27 de octubre en territorio mexicano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en redes sociales que uno de los temas relevantes serán los trabajos para la ratificación, en 2026, del Acuerdo Global Modernizado. La agenda prevista incluirá también medio ambiente, migración, inclusión y equidad.

En tanto, el Parlamento Europeo refirió que sus delegados revisarán el estado de las relaciones económicas entre la Unión Europea y México.