Jueves 23 de octubre de 2025, p. 19
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, se reunió ayer con legisladores de distintos partidos políticos para preparar la 32 Reunión Interparlamentaria entre México y la Unión Europea, que se realizará a partir del 27 de octubre en territorio mexicano.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en redes sociales que uno de los temas relevantes serán los trabajos para la ratificación, en 2026, del Acuerdo Global Modernizado. La agenda prevista incluirá también medio ambiente, migración, inclusión y equidad.
En tanto, el Parlamento Europeo refirió que sus delegados revisarán el estado de las relaciones económicas entre la Unión Europea y México.
Indicó que el viaje de sus miembros a México para este encuentro con sus pares mexicanos prevé una serie de entrevistas de alto nivel, la 32 Reunión Interparlamentaria con el Congreso mexicano y una visita a Monterrey.
La Comisión Europea, añadió el Parlamento de esa zona, se centrará en el análisis de los próximos pasos para la ratificación del Acuerdo Global Modernizado, así como en temas de políticas de género y los retos en su puesta en marcha por región; seguridad y desafíos regionales en este ámbito, migración y desafíos legislativos, transición energética y soberanía.
De la Fuente recibirá a los legisladores europeos cuando arriben a la Ciudad de México, a partir del próximo lunes.