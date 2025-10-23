▲ De los más de 36 millones de niños en el país, 13 por ciento trabajan y 5.8 por ciento no viven con sus padres, según datos del Inegi. La imagen, en la Basílica de Guadalupe. Foto La Jornada

Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 19

La situación de vulnerabilidad para niños y adolescentes aún persiste en el país pues enfrentan condiciones de pobreza, pérdida de cuidado parental y trabajo infantil. Con base en datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), de los poco más de 36 millones de infantes, 38.7 por ciento viven en condiciones de pobreza, y 7.5 por ciento, en pobreza extrema. Ademós, 13 por ciento trabajan y 5.8 por ciento no están con sus padres.

Por este motivo, la organización Aldeas Infantiles SOS indicó que mediante las alianzas entre sociedad civil, gobierno y sector privado se puede transformar la vida de la niñez mexicana, que sufre la vulneración de sus derechos y la pérdida de cuidado parental.

Durante la ceremonia de Galardón SOS 2025, que otorga esta organización (fundada hace 75 años y con presencia en 135 países), Diana Rosales Espinosa, directora ejecutiva en México, señaló que se reconoce a quienes actúan con visión de futuro para transformar las condiciones de vida de la niñez. “Cuando una empresa o institución cambia la vida de una niña o un joven, eso se mide en permanencia escolar, empleabilidad y entornos protectores”.

De acuerdo con datos del Inegi, la asistencia a la escuela de menores de 3 a 17 años fue mayor cuando vivían con ambos padres: 87.7 por ciento para las niñas y 85.8 por ciento para los niños. En contraste, cuando éstos no vivían con ninguno de sus padres, la inasistencia fue mayor para las niñas (24.9 por ciento) que para los niños (19.9 por ciento).