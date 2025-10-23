Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 18

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, admitió a trámite y turnó a su ponencia el recurso de impedimento contra la ministra María Estela Ríos González, que busca apartarla como ponente y de la discusión del Expediente de Cumplimiento de Sentencia Internacional 3/2023 sobre el caso García Rodríguez y otro versus México, que ordena al Estado inaplicar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

La solicitud fue presentada el 9 de octubre por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes pidieron que la ministra se excuse o sea recusada, al considerar comprometida su imparcialidad, pues en 2022, como consejera jurídica de la Presidencia, firmó un comunicado con el titular de Gobernación para pedir a la Corte mantener la prisión preventiva oficiosa, postura opuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los promotores, quienes pasaron más de 17 años en prisión preventiva oficiosa acusados del homicidio de la regidora de Atizapán, estado de México, María de los Ángeles Tamés, perpetrado en 2001, sostienen que el comunicado constituye un prejuzgamiento de la ministra sobre el tema que ahora debe resolver. Citan jurisprudencia de la propia Suprema Corte sobre el principio de imparcialidad judicial y, en caso de no aceptarse la excusa, solicitan formalmente su recusación para que no participe en la discusión ni en la votación del asunto.