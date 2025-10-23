Jueves 23 de octubre de 2025, p. 17
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo que un tribunal de apelación otorgó a Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los hombres más cercanos a Rosario Robles y ex jefe de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Social entre 2012 y 2015.
La resolución ordena dejar sin efecto la vinculación a proceso por la probable responsabilidad de uso indebido de atribuciones y facultades relacionado con el desvío de recursos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El caso será analizado por otro tribunal para que determine si modifica o revoca la sentencia.
En febrero pasado, el segundo tribunal colegiado de apelación ratificó el auto de vinculación a proceso que un juez de control en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México dictó contra el ex funcionario en octubre de 2023, pero él apeló y el magistrado Alberto Torres Villanueva determinó de manera unilateral otorgarle la protección de la justicia federal.
Esa vez se argumentó que el titular del segundo tribunal colegiado no fundó ni motivó su fallo, pero además no se expresó sobre los agravios que manifestó la defensa del ex funcionario público.