Jueves 23 de octubre de 2025, p. 17

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo que un tribunal de apelación otorgó a Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los hombres más cercanos a Rosario Robles y ex jefe de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Social entre 2012 y 2015.

La resolución ordena dejar sin efecto la vinculación a proceso por la probable responsabilidad de uso indebido de atribuciones y facultades relacionado con el desvío de recursos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El caso será analizado por otro tribunal para que determine si modifica o revoca la sentencia.