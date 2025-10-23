Jueves 23 de octubre de 2025, p. 17
El gabinete de seguridad informó que el gobierno cubano detuvo al ciudadano chino Zhi Dong Zhang, acusado de ser un traficante internacional de fentanilo y precursores químicos, y quien se fugó de México el 11 de julio de este año al escapar por un túnel construido bajo la vivienda en la que debía permanecer en arresto domiciliario.
Por lo pronto, se espera que el gobierno cubano informe al mexicano, particularmente a la Fiscalía General de la República, si será expulsado por haber ingresado irregularmente o mediante un juicio de extradición, señalaron funcionarios del gabinete de seguridad.
Sobre el indiciado, el gabinete, por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), indicó que en octubre de 2024, personal de esa institución detuvo en la Ciudad de México “a un hombre de nacionalidad china por asociación delictuosa para la distribución internacional de cocaína y lavado de dinero.
“Recibió un cambio de medida cautelar de arresto domiciliario emitida por un juez; sin embargo, se evadió de las autoridades” en julio pasado, luego de que se le concediera, por razones que no han sido difundidas por las autoridades, la prisión domiciliaria.
La SSPC desplegó un operativo de búsqueda y alertó a las autoridades internacionales; tras un intercambio de información interinstitucional, se supo que fue detenido en Cuba junto con dos personas, una mexicana y otra china.
Fuentes del gabinete de seguridad indicaron que Dong Zhang se fugó el mismo día en que se autorizó su prisión domiciliaria mientras se resolvía su proceso judicial de extradición a Estados Unidos.
La evasión se generó cuando permanecía bajo vigilancia de la Guardia Nacional y nadie se percató de que en la casa había un cuarto que parecía una bodega y desde allí se construyó el túnel que conectaba con otro domicilio.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el túnel debió construirse mientras conseguía el cambio de medida cautelar y las autoridades penitenciarias no pusieron en duda que pudiera permanecer detenido, a pesar de que debió realizarse un estudio y revisión del inmueble.