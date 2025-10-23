Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 17

El gabinete de seguridad informó que el gobierno cubano detuvo al ciudadano chino Zhi Dong Zhang, acusado de ser un traficante internacional de fentanilo y precursores químicos, y quien se fugó de México el 11 de julio de este año al escapar por un túnel construido bajo la vivienda en la que debía permanecer en arresto domiciliario.

Por lo pronto, se espera que el gobierno cubano informe al mexicano, particularmente a la Fiscalía General de la República, si será expulsado por haber ingresado irregularmente o mediante un juicio de extradición, señalaron funcionarios del gabinete de seguridad.

Sobre el indiciado, el gabinete, por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), indicó que en octubre de 2024, personal de esa institución detuvo en la Ciudad de México “a un hombre de nacionalidad china por asociación delictuosa para la distribución internacional de cocaína y lavado de dinero.

“Recibió un cambio de medida cautelar de arresto domiciliario emitida por un juez; sin embargo, se evadió de las autoridades” en julio pasado, luego de que se le concediera, por razones que no han sido difundidas por las autoridades, la prisión domiciliaria.