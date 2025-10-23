▲ Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM colocaron un memorial frente a la rectoría de la UNAM, un mes después del homicidio de Jesús Hernández, estudiante del CCH Sur. Foto Cuartoscuro

Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 16

La prevención dentro y fuera de los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no sólo es anticipar riesgos, sino tener garantías de que los estudiantes, docentes y trabajadores están dentro de espacios seguros, aseveró el secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo.

Al poner en marcha las jornadas de prevención universitaria en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, mencionó que prevenir no sólo se trata de cuidar, sino que se necesita trabajo en equipo para que los planteles ofrezcan seguridad y aprendizaje de calidad, como lo merece el alumnado. Por ello, destacó que también deben contribuir en denunciar situaciones que observen y no permitir que se normalicen, como consumo y venta de drogas o acoso escolar entre estudiantes o de los profesores.

Como parte de estas jornadas, se instalan módulos de vacunación, nutrición, salud bucal, test sicológicos, así como actividades lúdicas relacionadas con servicios de emergencia.

A su vez, el titular de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (Spamsu), Raúl Aguilar Tamayo, aclaró que los riesgos siempre están presentes, pero evitar que algo suceda es labor de toda la comunidad universitaria.