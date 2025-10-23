Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 12

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) en cuanto a que MC incurrió en omisiones, cumplimiento parcial y dilaciones en la reforma a sus estatutos y declaración de principios, según lo ordenado en materia de paridad y frente a la violencia política.

En principio, confirmó los incumplimientos porque el partido fue omiso en establecer mecanismos y procedimientos específicos para garantizar la integración del liderazgo de mujeres y prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia política de género.

En la ponencia de la magistrada Janine Otálora se destaca que los institutos políticos deben cumplir los parámetros constitucionales, legales y regulatorios en materia de paridad y violencia política de género directamente en sus documentos básicos, sin que reglamentos, protocolos u otros instrumentos puedan sustituir la obligación.