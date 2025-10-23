Política
Incumplió MC criterios de paridad y violencia política de género: TEPJF
 
Periódico La Jornada
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 12

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) en cuanto a que MC incurrió en omisiones, cumplimiento parcial y dilaciones en la reforma a sus estatutos y declaración de principios, según lo ordenado en materia de paridad y frente a la violencia política.

En principio, confirmó los incumplimientos porque el partido fue omiso en establecer mecanismos y procedimientos específicos para garantizar la integración del liderazgo de mujeres y prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia política de género.

En la ponencia de la magistrada Janine Otálora se destaca que los institutos políticos deben cumplir los parámetros constitucionales, legales y regulatorios en materia de paridad y violencia política de género directamente en sus documentos básicos, sin que reglamentos, protocolos u otros instrumentos puedan sustituir la obligación.

El TEPJF respaldó a MC en cuanto a su programa de acción, debido a que el INE exigió un nivel de precisión y desarrollo “que desborda la naturaleza programática de este documento básico”.

En otro asunto, la sala superior revocó multas del INE a candidatos a juzgadores de todos los niveles por distintas irregularidades en materia de fiscalización. De 172 expedientes, modificó o eliminó las amonestaciones a 82. Los nuevos magistrados (Bátiz y Valle) salieron del salón porque ellos participaron en la contienda judicial. Las sanciones por uso y/o beneficio por la distribución de acordeones se verá en otra sesión.

