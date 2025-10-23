▲ Andrés Lajous, director de la agencia reguladora de transporte ferroviario, explicó ayer avances del proyecto federal de trenes de pasajeros. Foto Presidencia

Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 11

Para la construcción de trenes de pasajeros, el gobierno federal ha pagado más de 5 mil millones de pesos a pequeños propietarios y ejidatarios, conforme a los precios que establece el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), informó Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En la mañanera de ayer, señaló que mil 607 terrenos ya fueron liberados, lo que representa “23 millones 140 mil 48 metros cuadrados de mayo a la fecha, atendiendo 127 ejidos y a mil 108 personas físicas y a 239 morales en la negociación de propiedad privada, señaló Néstor Núñez, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Hasta el martes a las 11 de la noche se había liberado 93 por ciento del derecho de vía para el AIFA-Pachuca; 70 por ciento, Ciudad de México-Querétaro; 85, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

Ambos funcionarios destacaron que los terrenos se liquidan de manera directa, sin intermediarios, para lo cual “se organizó una liberadora del Estado”, en la que trabajan de manera coordinada la SICT, Sedatu, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles”.

Al detallar el avance de obras, Andrés Lajous, titular de la agencia, expuso que para los recorridos a Nogales y Nuevo Laredo ya empezaron trabajos de ampliación de la estación Buena Vista, para tener nueve vías totales, más andenes y rieles para dos recorridos, así como la reconfiguración del vestíbulo, taquillas y accesos.

En tanto, el comandante del agrupamiento de ingenieros militares, general Ricardo Vallejo, manifestó que están “a nada” de conectar el Tren Maya con el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y mediante éste con la red ferroviaria nacional. “El 5 de diciembre tendremos anillado todo”.