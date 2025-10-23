Arturo Sánchez Jiménez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 8

Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, a fin otorgar seguridad social a los pescadores.

La iniciativa, que será sometida a consideración del pleno, busca incorporar explícitamente las actividades pesqueras en ambas leyes. Con esta modificación, los pescadores, tanto permanentes como temporales, podrían acceder a los beneficios de la seguridad social.

El proyecto señala que la pesca ocupa en el país a alrededor de 216 mil trabajadores, de los que 86.2 por ciento se encuentran en la informalidad y perciben en promedio 7 mil pesos mensuales, lo que limita su acceso a servicios de salud y prestaciones sociales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dictamen, elaborado a partir de una iniciativa presentada por la diputada Azucena Arreola Trinidad (Morena) y por integrantes de la Comisión de Pesca, subraya que ese trabajo es una actividad económica fundamental para el país.