Jueves 23 de octubre de 2025, p. 8
Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, a fin otorgar seguridad social a los pescadores.
La iniciativa, que será sometida a consideración del pleno, busca incorporar explícitamente las actividades pesqueras en ambas leyes. Con esta modificación, los pescadores, tanto permanentes como temporales, podrían acceder a los beneficios de la seguridad social.
El proyecto señala que la pesca ocupa en el país a alrededor de 216 mil trabajadores, de los que 86.2 por ciento se encuentran en la informalidad y perciben en promedio 7 mil pesos mensuales, lo que limita su acceso a servicios de salud y prestaciones sociales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El dictamen, elaborado a partir de una iniciativa presentada por la diputada Azucena Arreola Trinidad (Morena) y por integrantes de la Comisión de Pesca, subraya que ese trabajo es una actividad económica fundamental para el país.
No obstante, los pescadores “enfrentan una situación crítica” relacionada con la informalidad laboral, la burocracia administrativa en la obtención de permisos, el alcance insuficiente de los programas de apoyo, la criminalización de su trabajo, así como la precariedad y la explotación laboral. “Están desprotegidos por la ley y por la autoridad”, indica el texto.
El dictamen agrega en la ley la palabra “pesqueras” en la lista de actividades que realizan los trabajadores del campo, para garantizar así a los pescadores su derecho a la seguridad social.
El dictamen también precisa que no se agregará categoría de “buzos pescadores”, ya que esa actividad se considera una modalidad dentro del trabajo pesquero.