Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 8

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el nuevo sistema universal de salud operará con un esquema de compensación financiera entre instituciones del sector, con el objetivo de garantizar la atención médica sin importar la derechohabiencia.

“El servicio universal de salud se va a hacer con una cámara de compensación, se llama, para lo que se necesita digitalizar todos los servicios”, indicó la mandataria en su habitual conferencia de prensa.

IMSS, Issste o IMSS-Bienestar podrán atender a cualquier derechohabiente y en un plazo de dos meses solicitar la transferencia de los recursos que invirtió en esa atención a la institución a la que esté afiliado el paciente.

Para ejemplificar la operación de este esquema, la mandataria utilizó su propio nombre. “Llega Claudia Sheinbaum al IMSS, y yo tengo Issste; resulta que estoy en un lugar donde no puedo acceder a mi centro de salud porque salí de la Ciudad de México y me queda más cerca para cualquier tema –sea éste en específico de atención de cáncer, o posteriormente lo vamos a hacer para todos los servicios– una Unidad de Medicina Familiar.