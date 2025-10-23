Se aplicará compensación financiera entre IMSS, Issste e IMSS-Bienestar
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 8
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el nuevo sistema universal de salud operará con un esquema de compensación financiera entre instituciones del sector, con el objetivo de garantizar la atención médica sin importar la derechohabiencia.
“El servicio universal de salud se va a hacer con una cámara de compensación, se llama, para lo que se necesita digitalizar todos los servicios”, indicó la mandataria en su habitual conferencia de prensa.
IMSS, Issste o IMSS-Bienestar podrán atender a cualquier derechohabiente y en un plazo de dos meses solicitar la transferencia de los recursos que invirtió en esa atención a la institución a la que esté afiliado el paciente.
Para ejemplificar la operación de este esquema, la mandataria utilizó su propio nombre. “Llega Claudia Sheinbaum al IMSS, y yo tengo Issste; resulta que estoy en un lugar donde no puedo acceder a mi centro de salud porque salí de la Ciudad de México y me queda más cerca para cualquier tema –sea éste en específico de atención de cáncer, o posteriormente lo vamos a hacer para todos los servicios– una Unidad de Medicina Familiar.
“El IMSS te registra y en dos meses tiene que pedirle el recurso al Issste por la atención que recibió la derechohabiente Claudia Sheinbaum.”
Entonces, añadió, “para poder hacer los servicios universales, se requiere la digitalización de todos los servicios y una cámara de compensación para que, si me atendí en un hospital que no corresponde a mi derechohabiencia, esa institución puede decirle al Issste: ‘atendí a esta persona’, y se haga la transferencia de los recursos”.
Manifestó que “eso no tendría que ver con el paciente. Éste llega a un lugar y lo atienden. Todo lo demás lo harían las propias instituciones del gobierno”.