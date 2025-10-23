Arturo Sánchez Jiménez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 6

La Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, si bien la oposición rechazó el texto porque se elimina la obligación de los marinos de mantener el respeto irrestricto a los derechos humanos en sus operativos, vigente en la legislación desde 2021. Además, cuestionó que profundiza la militarización de funciones civiles.

Morena y sus aliados rechazaron los señalamientos y aseguraron que la ley “actualiza la misión de la Armada de México mediante la modernización de sus capacidades operativas, estratégicas y tecnológicas”.

Con 344 votos en favor, de Morena, PT y PVEM, y 127 en contra, de PAN, PRI y MC, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado día 6, que ahora se enviará al Senado.

El nuevo marco legal sustituye la legislación vigente desde 2021 y plantea una restructuración integral de la Marina, al crear la jefatura de operaciones navales, en lugar del Estado Mayor General; incorporar unidades para la ciberdefensa y la inteligencia artificial, así como fortalecer la participación de la institución en la formulación de políticas de defensa marítima y en la protección de los intereses nacionales.