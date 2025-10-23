▲ El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue felicitado por senadoras de Morena y sus partidos aliados, luego de comparecer por la glosa del primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto Germán Canseco

Andrea Becerril y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 5

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, defendió en el Senado, “con datos concretos y medibles”, aseguró, los resultados de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, para “garantizar la paz, la justicia y la tranquilidad en el país”.

Al comparecer para la glosa del primer Informe de la mandataria resaltó que en un año de gobierno se logró reducir 32 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos en todo el territorio, lo que significa 27 crímenes menos cada día; se detuvo a 35 mil delincuentes responsables de ilícitos de alto impacto; se lograron decomisos récord de drogas, y se aseguraron 98 millones de litros de combustibles, e el contexto del combate al llamado huachicol fiscal, delito en el que se llegará “hasta las últimas consecuencias”, recalcó.

Arropado por el grupo mayoritario de la 4T, entre aplausos constantes durante sus intervenciones, García Harfuch respondió a senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) que insistieron en que “la violencia criminal no ha desaparecido”, y la realidad no corresponde con las percepciones del gobierno federal.

Les argumentó que el problema de seguridad no está resuelto, pero hay avances y las cifras que expuso, recalcó, “son confiables, ya que provienen de las entidades federativas verificadas por el gobierno federal”.

En su primera intervención, García Harfuch señaló que la estrategia de seguridad “avanza por el camino correcto”, y mencionó que en enero de 2018 se registraban un promedio de 969 delitos diarios, mientras en lo que va del año se han documentado 524, una disminución de 47 por ciento.

Recalcó que la seguridad no se puede politizar, por lo que el gabinete federal trabaja en coordinación con los gobernadores y las fiscalías de todas las entidades de la República. “No nos basamos en partidos, sino en la incidencia delictiva”.

Esa colaboración ha permitido, declaró, que en 23 estados disminuya el promedio diario de homicidios dolosos durante el año reciente.

Puso como ejemplo Guanajuato, donde a partir de varias detenciones, específicamente de Francisco “N”, alias Alfa Uno, líder de una célula del cártel del Golfo y diversos operativos simultáneos en ese estado y los de Querétaro y Yucatán, desde el de 18 de marzo se empezó a registrar una disminución significativa del número de homicidios dolosos diarios, los cuales se redujeron 61 por ciento.