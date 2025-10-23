▲ Dos escenas del video publicado por el Pentágono de la lancha, antes y al momento de ser atacada antier, en el océano Pacífico. Foto fotogramas vía Afp

Washington. El Pentágono lanzó dos ataques en menos de 24 horas contra lanchas que acusó, sin pruebas, transportaban drogas en el Pacífico, en aguas internacionales cerca de Colombia, con saldo de cinco “narcoterroristas” muertos, en una extensión de sus operaciones militares que comenzaron en el mar Caribe el 2 de septiembre.

La campaña militar de la Casa Blanca en aguas latinoamericanas, en el marco de su lucha antidrogas, registró ya nueve bombardeos contra embarcaciones y 37 ejecuciones extrajudiciales. Siete de los ataques ocurrieron frente a las costas de Venezuela.

Entre la primera ofensiva en el este del Pacífico, el martes en la noche, y el segundo perpetrado ayer al final del día, el presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró que su par colombiano, Gustavo Petro, es un “matón y mal tipo”, y amenazó con tomar “medidas muy serias contra él y su país”.

Petro reviró: “de las calumnias que me han lanzado en el territorio de Estados Unidos altos funcionarios, me defenderé judicialmente con abogados estadunidenses en la justicia estadunidense”.

En la Casa Blanca, Trump declaró que el mandatario colombiano “es un matón y un mal tipo. Es un tipo que fabrica muchas drogas. Ha hecho mucho daño a su país. Les está yendo muy mal”.

Añadió que Colombia “tiene fábricas de cocaína (…) Cultivan todo tipo de porquerías y las drogas malas que entran en Estados Unidos generalmente pasan por México, y (a Petro) más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy serias con-tra él y su país”, amenazó y confirmó el fin de la ayuda financiera a la nación sudamericana por su presunta “inacción” en la lucha contra el narcotráfico.

Gustavo Petro puntualizó: “cuando la sociedad estadunidense requiera nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”.

Reiteró que siempre estará “en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”. Más tarde, declaró que está “al borde de ser juzgado como narcotraficante por el señor Trump y sus jueces”, reportó el medio Semana.

Colombia y Estados Unidos, en otra época socios en la lucha contra el narcotráfico, viven su peor crisis en décadas. Además de quitarle a la nación sudamericana la certificación como aliada antidrogas por su presunta “inacción” en la lucha contra el narcotráfico y confirmar el fin de su ayuda financiera, Trump le retiró la visa estadunidense a Petro y calificó de “trampa mortal” lo que el mandatario “le ha hecho a su país”.