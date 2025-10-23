Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 26

Los afectados por el cierre de la sociedad financiera popular (Sofipo) Consejo de Asistencia al Micrormprendedor (Came), la cual entró en proceso de liquidación hace un mes, podrían recibir sus pagos a partir de noviembre, luego de siete mes de permanecer sin acceso a sus recursos.

Ayer, Elizabeth Noriega, vicepresidenta jurídica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) comentó que si bien esta entidad no está involucrada con el proceso administrativo para pagar a los afectados, es muy seguro que la entrega se inicie en unos días.

Desde las 8 horas de ayer, un grupo de más de 20 personas afectadas por el cierre de Came colocó pancartas afuera de la oficina central de Condusef ubicada en Insurgentes Sur 762, como protesta por no poder tener acceso a su dinero desde abril pasado.