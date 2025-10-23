Braulio Carbajal

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 25

En un contexto en el que el mundo atraviesa por una nueva reconfiguración, Norteamérica es la región que tiene el mayor potencial de crecimiento por lo entrelazadas que se encuentran sus economías, aseguró Carlos Slim Domit, presidente del consejo de administración de Telmex, América Móvil, Grupo Carso y Grupo Sanborns.

Al participar en el Global Investors Symposium México 2025, el empresario explicó que en este nuevo orden, el complemento de México a Estados Unidos, es lo que le va a permitir a la principal potencia económica del mundo estabilizar la cadena de suministro para tener un mejor control sobre la inflación.

Además, continuó, con esa complementariedad, que combina el potencial de ambos países, la región será capaz de competir en el mundo entero, sobre todo Estados Unidos, que desde hace varios años ha empezado a perder liderazgo en tecnología.

“Tenemos una sociedad que va a ser competitiva en la manufacturación de productos… Somos un mercado de más de 500 millones de personas, tenemos una población muy joven con un ingreso incrementándose, así que tener una conexión más fuerte en Norteamérica es fundamental para los tres países, no sólo para uno u otro”, apuntó el hijo del magnate Carlos Slim Helú.