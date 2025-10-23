Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 23

La economía de México se estancó en agosto de 2025, pese al sorpresivo impulso del sector agropecuario; la producción industrial no repuntó, y los servicios mantienen crecimiento débil, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), aproximación mensual al producto interno bruto, que calcula el Inegi, tuvo un crecimiento de 0.6 por ciento en agosto respecto al mes anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad, tras la caída de 0.9 por ciento de julio de este año.

En los sectores el desempeño fue mixto, pues mientras las actividades primarias (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza), sector volátil, repuntaron 14.5 por ciento mensual, con mejores condiciones climáticas y base favorecedora; las terciarias (servicios y comercio) crecieron 0.5 por ciento. En contraste, las secundarias (producción industrial) retrocedieron 0.3 por ciento.

El IGAE no presentó variación anual en agosto, lo que representó ligera mejoría frente al retroceso de 1.2 por ciento anual de julio pasado. Las actividades primarias crecieron 15.3 por ciento anual; las terciarias, que explican dos tercios de la economía, aumentaron 0.8 por ciento. Por el contrario, las secundarias disminuyeron 2.7 por ciento. Este resultado anual se ubicó por encima de la contracción de 0.6 por ciento anticipado por el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).