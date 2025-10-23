Alejandro Alegría

Las exportaciones de gas natural de Estados Unidos a México promediaron 7.5 mil millones de pies cúbicos diarios en mayo pasado, nivel sin precedente de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

La agencia señaló que esto se explica debido a la mayor demanda del energético por el sector industrial, en particular el de generación de electricidad.

El hecho también coincide con mayor demanda de energía en territorio mexicano debido a la temporada de calor, razón por la que hogares, escuelas, empresas e industrias utilizan por más tiempo los sistemas de enfriamiento.

El promedio de exportaciones de gas natural de Estados Unidos hacia territorio mexicano en el quinto mes de 2025 fue mayor al dato anual de 2024, el cual fue de 6.4 mil millones de pies cúbicos diarios. De acuerdo con la EIA, ese mismo dato mostró incremento de 25 por ciento frente a 2019 y es el más alto desde 1975.

Datos oficiales indican que 70 por ciento del gas natural que se consume en México es importado, siendo Estados Unidos el principal país de origen del energético.

Información de la Secretaría de Energía (Sener) muestra que el consumo nacional del energético aumentó 11.68 por ciento en 2024 frente a 2019, pues pasó de 7.7 mil millones de pies cúbicos diarios a 8.6 mil. De igual forma, la EIA refirió que esta mayor demanda provino del sector eléctrico.