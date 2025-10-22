L

os productores agropecuarios comerciales medios cabalgan de nuevo. El pasado martes 14, organizaron el Paro Nacional Agropecuario que se extendió por lo menos a 15 estados de la República, sobre todo del norte, centro y occidente, las principales regiones productoras de granos.

Evocan aquel gran movimiento que protagonizaron en los años 90, contra la primera tarascada neoliberal que les arrebató en pocos meses buena parte de sus activos productivos y patrimonio a manos de los bancos con la coartada de las carteras vencidas. Entonces se organizaron en El Barzón para defender su derecho a seguir produciendo y viviendo con dignidad. Ahora, el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) bloquea con productores y maquinaria carreteras, casetas de cobro, vías férreas. Sus demandas principales: sacar los granos básicos del T-MEC, de la Bolsa de Chicago, precios de garantía justos, financiamiento para sus cultivos.

La crisis actual difiere de la de hace 30 años, aunque también es resultado de las políticas agrícolas neoliberales. Los gobiernos 1982-2018 y la entrada al TLCAN en 1994, favorecieron el crecimiento de las grandes empresas agroexportadoras y los subsidios del Estado mexicano profundizaron la desigualdad rural, concentrándose en los grandes productores y comercializadores.

El primer gobierno de la 4T decidió redistribuir los apoyos a quienes más habían sido olvidados por los gobiernos neoliberales y poner en marcha programas como Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Precios de Garantía, Sembrando Vida, que favorecen a más de 2 millones de productores en pobreza. Sin embargo, los productores comerciales medios han quedado fuera total o parcialmente, aunque 90 mil de ellos son apoyados con el subsidio del Programa Especial de Energía Eléctrica para Riego Agrícola, el PEUA,

Pero esto no ha bastado para elevar la producción de granos básicos a los niveles que se requiere, ni para mantener a flote a este importante segmento de productos y productores. Ellos mismos lo manifiestan: no pueden competir con la entrada sin control de granos básicos procedentes de Estados Unidos, altamente subsidiados por aquel gobierno, con precios fijados por la Bolsa de Chicago. Además, los costos de los insumos, refacciones, maquinaria y equipo se elevan siempre más que los precios de los granos. El financiamiento rural es escaso y muy caro: ponen como ejemplo que se cobran intereses mucho más altos por un tractor que por un auto de lujo.

La capacidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales para adquirir las cosechas de granos básicos a precios de garantía rentables para el productor es muy reducida y por sí sola no puede regular el mercado, por lo que grandes acaparadores, comercializadores e industriales siguen obteniendo márgenes obscenos de ganancia en perjuicio de productores y consumidores. Todo esto puede desembocar en la quiebra de miles de productores medios, en el incremento del rentismo y concentración de tierras en los grandes productores y el acaparamiento de oligopolios y oligopsonios, la pérdida de la ya deteriorada soberanía alimentaria, la invasión de semillas transgénicas, con los consabidos perjuicios a la biodiversidad y a la soberanía nacional.