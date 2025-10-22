E

l papa León firmó la Exhortación Apostólica Dilexi te, el 4 de octubre, en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico. Dilexi te significa “te he amado”. Es la primera exhortación apostólica del papa León XIV, Dilexi te, el texto tiene 42 páginas, con cinco capítulos. Es un gran texto que no tiene desperdicio. Establece la opción por los pobres como parte esencial de la identidad cristiana y el que debe guiar de manera prioritaria el qué hacer y la misión de la Iglesia. Es un texto que debe ser leído por los fieles y sobre todo por las jerarquías y aquellas órdenes religiosas que han optado por los ricos.

El texto se centra en el amor a los pobres. León XIV fundamenta esta opción, de manera minuciosa, desde el Antiguo Testamento hasta la prédica de Jesús para mostrar que el amor por los pobres tiene total legitimidad sagrada. Ha adquirido progresivamente importancia en el magisterio de la Iglesia, especialmente desde el Concilio Vaticano II y que en América Latina tuvo una dimensión que transformó la identidad de la Iglesia hasta la contención dramática de los 34 años de pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Resalto aspectos relevantes de mi lectura.

El lenguaje, estilo y conceptos nos remontan a la narrativa del papa Francisco. En la introducción, León XIV lo reconoce: “Habiendo recibido este proyecto como herencia, me alegra hacerlo mío –añadiendo algunas reflexiones– y proponerlo de nuevo al inicio de mi pontificado” (DT, n. 3).

2. La exhortación tiene un sabor latinoamericano.

La impronta latinoamericana del Pontífice y su servicio a la Iglesia peruana son claramente reconocibles. Se recurre al recuerdo de las conferencias latinoamericanas de obispos: de Medellín, 1968, mencionada tres veces. Puebla, 1979, tres veces. Aparecida, 2007, ocho veces. Encuentro alguna cercanía a la teología de la liberación pero jamás la menciona. En cambio, utiliza Liberación 11 veces, Opción preferencial por los pobres cinco veces y Opción por los pobres tres veces.

No podemos pasar por alto que el papa León XIV redacta el prefacio inédito al último libro de Gutiérrez: Dios no olvida al más pequeño.

La defensa de los migrantes en León XIV es contundente. Enfrenta a gobiernos y grupos conservadores que han hecho de la expulsión de migrantes una poderosa herramienta política. El Papa sentencia: donde el mundo ve una amenaza, la Iglesia ve hijos; donde se levantan muros, ella construye puentes. Sabe que el anuncio del Evangelio sólo es creíble cuando se traduce en gestos de cercanía y de acogida; y que en cada migrante rechazado, es Cristo mismo quien llama a las puertas de la comunidad. (DT. n. 74)

Denuncia con firmeza la desigualdad económica y la marginación de los pobres, alineándose con las preocupaciones de su predecesor. Una economía que mata es una expresión célebre de Francisco. Denuncia cómo la economía actual, orientada al beneficio, está por encima del ser humano, causa pobreza y sufrimiento. Retoma a Medellín “estructuras de pecado” que describe cómo causan pobreza y desigualdades, son extremas. Las élites abren la brecha creciente entre ricos y pobres, afirmando que las élites viven en una burbuja lujosa ajenas al sufrimiento de los marginados.