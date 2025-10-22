Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 18

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) obtuvo sentencia condenatoria de más de siete años de prisión, en procedimiento abreviado, contra José M. por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de mariguana, clorhidrato de cocaína y semilla de amapola, así como posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el hoy sentenciado fue detenido en mayo de 2024 durante un cateo que realizaron elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, en un inmueble ubicado en la colonia Aeropuerto, en Chihuahua.

Además, aseguraron 229 gramos de mariguana, 34 gramos de semillas de amapola, 274 gramos de cocaína, tres armas de fuego cortas y una tipo carabina, 223 cartuchos, siete cargadores y tres básculas grameras, entre otros objetos.