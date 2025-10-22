César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 18

Federico Sarabia Pozo, El Aleluyo, obtuvo una suspensión definitiva contra la prisión preventiva que le decretó un juez de control con sede en el Reclusorio Sur el mes pasado. Sin embargo, el fallo puede ser impugnado por la Fiscalía General de la República (FGR) para que el caso se turne a un tribunal colegiado que determine si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia.

Sarabia Pozo, identificado como incondicional de Guillermo Billy Álvarez Cuevas (ex presidente de la cooperativa Cruz Azul), promovió el juicio el pasado 24 de septiembre ante ante el juzgado noveno de distrito en materia penal en la Ciudad de México, en contra de Karen Guadalupe Guerrero González, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

En su demanda, reclamó la resolución del 1º de septiembre de 2025, en la que se decretó medida cautelar de prisión preventiva justificada. Permanece privado de la libertad en el Reclusorio Sur.

Disputa por planta

El líder de uno de los dos grupos que disputan el control de la planta cementera de la Cooperativa La Cruz Azul SCL en Tula, Hidalgo, fue capturado a finales de agosto por policías federales, quienes lo trasladaron al reclusorio sur de la Ciudad de México.

Enfrenta varios delitos, entre ellos haber secuestrado la planta de Tula, así como haber obtenido ganancias ilícitas con la venta de bienes de la cooperativa y de cemento.

La juez Viridiana Berenice Quiroz Ángel otorgó primero la suspensión provisional y este martes publicó que concedió la definitiva contra los actos reclamados. La juzgadora sólo dio a conocer el sentido del fallo, pero no publicó el expediente con los efectos de la sentencia.

En 2020, en una asamblea amañada, El Aleluyo se autonombró presidente del consejo de administración de la cooperativa Cruz Azul. No obstante, dicho nombramiento fue invalidado en diversos tribunales de la Ciudad de México y otras entidades.