▲ Durante la sesión solemne por el 72 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México, en la cual participaron senadoras de todos los grupos parlamentarios. Foto Luis Castilo

Néstor Jiménez y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 17

Luego de la intensa discusión en San Lázaro para aprobar el paquete fiscal, el Senado se perfila a discutir las minutas hasta el miércoles de la próxima semana en el pleno de ese órgano legislativo.

De entrada, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y de Revolucionario Institucional (PRI) adelantaron su voto en contra al cuestionar la deuda pública que, dijeron, se incluye en el documento.

El coordinador de los Senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández confirmó ayer que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, así como las reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Derechos, y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), comenzarán a discutirse hasta la próxima semana, mientras que hoy se reunirán los integrantes de la Comisión de Hacienda con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al respecto, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, anticipó el voto en contra de los panistas.