Alexia Villaseñor y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 16

Ante el aumento de alteraciones meteorológicas y sus impactos más agresivos en la sociedad, organizaciones ambientales como Ocean Futures Society y Pacto por la Tierra lanzaron la iniciativa Soy Naturaleza, para realizar diversas acciones ecológicas, entre ellas saneamiento y vacunación de árboles en la Ciudad de México, protección de al menos 100 cenotes de la selva Maya y la donación de paneles solares y sistemas de tratamiento de agua en comunidades necesitadas.

En las instalaciones del huerto Roma Verde, las organizaciones destacaron que actividades como la extracción de gas en el golfo de California, la tala desmedida de árboles y la urbanización de zonas forestales provocan alteraciones meteorológicas. “Los desastres naturales recientes se van a repetir pronto con mayor fuerza, así que debemos estar preparados; una selva o un bosque bien establecido aminora el impacto de la lluvia, ya que, gracias a los diferentes estratos de la cobertura vegetal, el agua no llega con tanta fuerza al suelo, evitando su erosión”, dijo Roberto Rojo, de Selvame Mx.