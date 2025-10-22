Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 14

Tapachula, Chis., El último grupo de la caravana migrante Por la Libertad, que avanzaba por el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hacia la Ciudad de México, fue disuelta por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), informaron fuentes de seguridad.

Unos 300 integrantes que salieron de Chiapas el sábado y seguían con su marcha por Oaxaca después de 20 días de trayecto, decidieron aceptar las formas migratorias múltiples, por parte de las autoridades en la materia, documento que les permitirá seguir su camino en autobús.

La caravana perdió participantes con el paso de los días. Muchos extranjeros accedieron a los ofrecimientos del INM de ser devueltos a Tapachula y otros más decidieron ser llevados al estado de Veracruz.

Los migrantes recibieron visas humanitarias y varios lograron llegar a la capital de país, que era el objetivo de la caravana.

“Ya estamos aquí en la Ciudad de México, llegamos anoche, ahora buscamos dónde rentar y un trabajo. Logramos el objetivo”, resaltó vía telefónica la cubana Nelly García.