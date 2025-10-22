Fabiola Martínez

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votará hoy un proyecto del magistrado Felipe Fuentes que propone no vetar la investigación del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) contra seis consejeros. El planteamiento de Fuentes es no intervenir, con el argumento de que se trata de un tema de responsabilidades administrativas y no electoral.

Sin embargo, los criterios entre los miembros de la sala superior son distintos, por lo que podría haber una discusión y votación que siente precedente en el tema. La semana pasada se retiró el juicio del orden del día y se incluyó otra vez para la sesión de hoy.

Tres de los implicados siguen en funciones (Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera) y el resto dejó el INE en 2023 (Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Roberto Ruiz).

En 2021 los seis votaron en favor de prorrogar la consulta de revocación de mandato (para determinar si continuaba en el cargo Andrés Manuel López Obrador), al argumentar que el INE no tenía presupuesto para organizarla.