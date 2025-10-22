Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 12

En el proceso de registro de afiliados para constituir un nuevo partido, la mayoría de los 89 grupos anotados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) va muy lejos de la meta.

A tres meses del plazo establecido por la autoridad, dos organizaciones vinculadas con asociaciones religiosas van al frente en los requisitos básicos para continuar a la etapa de veredicto de la autoridad comicial.

En primer sitio de este indicador está México tiene vida , cuyo eje es “la defensa de la vida desde su concepción y hasta el fin natural”, con 159 mil 919 afiliaciones, es decir, casi 100 mil menos de las 256 mil 30 requeridas; todos su registros fueron vía aplicación electrónica (hasta el momento no ha concretado ninguna asamblea), opción necesaria para continuar en el proceso.

En segundo lugar, con 119 mil 522 afiliados, está Construyendo Sociedades de Paz, promovido por los impulsores de antiguos partidos relacionados con iglesias evangélicas, como Encuentro Social, que perdió su registro en la primera contienda.

Ahí, si bien ya rebasó el número de asambleas requeridas (hasta esta semana llevaba 215 válidas, de 200 necesarias), es indispensable llegar también a la meta de simpatizantes inscritos.

En tanto, Personas Sumando, integrado por ex funcionarios del INE y afines al movimiento denominado marea rosa, así como ex miembros y ex legisladores postulados por la oposición, reporta 85 mil afiliados; es decir, le faltan cerca de 171 mil para cumplir el requisito.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE revisa actualmente cada uno de los registros, no sólo para verificar la autenticidad de la credencial para votar presentada para solicitar una afiliación, sino en la comparativa para asegurarse de que los nombres de las personas no se repitan en alguna otra organización, y menos en partidos ya constituidos.