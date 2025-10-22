Andrea Becerril y Néstor Jiménez

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 12

En medio de la polémica sobre qué procede en el caso de la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Otálora Malassis, quien decidió que sus funciones concluyen el próximo día 31 y no esperará hasta 2027, como posibilita la reforma judicial, el Senado dio entrada a la notificación que le hizo llegar.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández (Morena), señaló que a su juicio la plaza de Otálora puede quedar vacante hasta la elección de junio de 2027, mientras Enrique Inzunza, su compañero de bancada, consideró que, de entrada, se debe rechazar el escrito de la magistrada, toda vez que para retirarse debe presentar su renuncia.

Explicó que su postura es estrictamente personal, “como jurista”, y parte de lo consignado en el artículo 98 constitucional, párrafo segundo,” que establece que la decisión de separarse de forma definitiva del cargo de jueces, magistrados y ministros sólo procede con la figura de renuncia “por causas graves”, la que debe ser calificada por el Senado y, en su caso, aprobada por mayoría.

En su escrito, Otálora argumenta que el 20 de octubre de 2016, esa cámara del Congreso la eligió para el cargo por un periodo de nueve años , que concluye el próximo día 31.

Apuntó que aunque la enmienda judicial publicada el 15 de septiembre de 2024 consigna en su artículo cuarto transitorio que las magistraturas de la sala superior en funciones del TEPJF permanecerán en su encargo hasta 2027, “he tomado la decisión de acogerme a mi primer nombramiento”.