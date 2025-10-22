Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 11

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el Legislativo determinará si procede sancionar al diputado Cuauhtémoc Blanco por haber jugado pádel en lugar de participar en una sesión de comisiones. “No es algo en lo que tenga yo que estar opinando, pues, ya que la Cámara de Diputados tiene suficiente criterio como para decir esto es factible, esto no es factible”. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de cancelar la participación virtual en reuniones colegiadas, consideró que es una opción que en ocasiones ayuda, pero “no puedes abusar de este instrumento, sobre todo, cuando se trata de sesiones fundamentales”.