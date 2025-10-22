Néstor Jiménez y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 10

En el 72 aniversario del reconocimiento del derecho al voto femenino en México, las distintas bancadas en el Senado destacaron que esta lucha permitió que actualmente sean mujeres quienes encabecen altos cargos públicos, como la Presidencia de la República.

En sesión solemne para conmemorar la efeméride, la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo (Morena), destacó que “fue una conquista que transformó para siempre nuestra vida democrática”, mientras PAN y PRI coincidieron en que no se puede celebrar mientras siga la violencia feminicida en el país.

“Cuesta trabajo imaginarlo, pero hace menos de un siglo las mexicanas no podíamos votar, ser electas ni ocupar cargos públicos; afortunadamente, hubo muchas que se negaron a aceptar ese destino, mujeres que soñaron con otro país y que persiguiendo lo que entonces parecía una utopía fueron abriendo brechas para todas nosotras”, expuso.

La legisladora subrayó que actualmente la igualdad sustantiva es un principio consagrado en la Constitución, y la paridad de género en los cargos de representación política ya es una realidad, además de que, por primera vez en más de 200 años de vida independiente, México tiene una mujer presidenta, con Claudia Sheinbaum Pardo.