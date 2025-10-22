Política
Política/Aseguran 20 kilos de cocaína en paquetería de Hermosillo
Aseguran 20 kilos de cocaína en paquetería de Hermosillo
Foto
 
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 9

Hermosillo, Sonora. En un operativo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, fueron asegurados 20 kilogramos de cocaína en una empresa de paquetería ubicada en el Parque Industrial de Hermosillo. Elementos de la Fiscalía General de la República detectaron el narcótico oculto en la carcasa de un motor metálico durante una revisión de rutina, donde hallaron 20 paquetes con la droga.

De acuerdo con las investigaciones, el envío provenía de Naucalpan, estado de México, y tenía como destino Hermosillo, con fines de distribución. El material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Con esta acción, el Gabinete de Seguridad del Estado reafirma su compromiso de fortalecer la vigilancia y el combate al tráfico de drogas mediante operativos coordinados entre corporaciones estatales y federales.

