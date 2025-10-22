De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 9

Hermosillo, Sonora. En un operativo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, fueron asegurados 20 kilogramos de cocaína en una empresa de paquetería ubicada en el Parque Industrial de Hermosillo. Elementos de la Fiscalía General de la República detectaron el narcótico oculto en la carcasa de un motor metálico durante una revisión de rutina, donde hallaron 20 paquetes con la droga.