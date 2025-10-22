▲ Por se un legado y orgullo del país, además de no hacer apología del crimen, La Única Internacional Sonora Santanera fue distinguida en la Cámara de Diputados. Foto La Jornada

Arturo Sánchez Jiménez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 9

Diputados de Morena abandonaron ayer la sesión del pleno, en la que se discutía la Ley Aduanera, para irse a bailar al ritmo de La Única Internacional Sonora Santanera, homenajeada por la bancada en sus 70 años de trayectoria.

Al sonar El Mudo en el auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo, el vicepresidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, sacó a bailar a su esposa, la también diputada Karina Barreras, mientras otros diputados se sumaban al festejo. “¡Esos diputados… ahí viene el mudo!”, cantó la Sonora, en tanto que César Agustín Hernández se echó un palomazo en los timbales.

El acto, promovido por el diputado morenista Sergio Mayer, se convirtió en bailongo al ritmo de La boa y Perfume de gardenias.

La mesa directiva dio la bienvenida a la Santanera al salón de plenos y la presidenta Kenia López Rabadán (PAN) interrumpió la sesión, para tomarse la foto con ellos.

Antes del baile, en una ceremonia en la que se entregó un reconocimiento a la agrupación, Mayer festejó que la música de la Sonora Santanera “nos hace sentir vivos” y “une generaciones”. Aseguró que el grupo es un símbolo del orgullo musical mexicano y que “todos, en algún momento, hemos bailado con sus canciones”. Luego de su intervención, alertó que había votación en el pleno, “por si hay otros diputados aquí”.

Gutiérrez Luna argumentó que la agrupación “es un legado y orgullo de México” y que, a diferencia de otros géneros, “no hace apología del crimen ni del delito”.

A nombre de la agrupación musical, Arturo Ortiz Arias agradeció el gesto: “nos llevamos en el corazón su aplauso”.

Luego, Mayer invitó a los presentes a “persignar el piso”, expresión con la que animó a todos a bailar. Puso el ejemplo y abrió pista mientras los artistas cantaban al compás de La Boa: “¡Ya los diputados, lo saben, lo saben!”

El homenaje se convirtió en una fiesta improvisada. Legisladores, asesores y trabajadores del recinto llenaron los espacios disponibles en el auditorio, mientras la legendaria agrupación interpretaba sus éxitos.