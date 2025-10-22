Atiende SCJN reclamo de personas con discapacidad
▲ Luego de los reclamos de personas con discapacidad en las audiencias públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres Guadarrama anunció que modificará su proyecto sobre el nuevo criterio que el tribunal adoptará al analizar leyes impugnadas por falta de consulta a ese sector. "Nos hicieron ver algo que creo que no habíamos considerado”, admitió.Foto Cristina Rodríguez
